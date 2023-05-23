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Спикер палаты представителей обвинил Байдена в возможном дефолте

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что дефолт наступит уже в считанные дни, а ответственность за это лежит исключительно на президенте Джо Байдене. Об этом Маккарти написал в своём Twitter.

В конгрессе США предупредили о дефолте в ближайшие дни
© globallookpress.com

«Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более ста дней», – написал он.

Маккарти также добавил, что до дефолта в США осталось только 9 дней.

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Кроме того, Маккарти ранее встретился с Байденом в Белом доме, но они так и не смогли выбрать решение для сложившейся ситуации. Спикер нижней палаты конгресса также заявил в разговоре с однопартийцами, что власти США так и не приблизились к выходу из кризиса.

Ранее адмирал ВМС США заявил, что дефолт может стать катастрофой для армии страны.

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