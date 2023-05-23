Адмирал ВМС США предсказал катастрофу для американских вооруженных сил

По его словам, «это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране». Гилдей подчеркнул, что дефолт может подорвать доверие к Вашингтону со стороны их союзников и партнеров, а также самих граждан.