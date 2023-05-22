В ЕС рассказали о планах на военную помощь Украине

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс планирует и дальше расширять военную помощь Украине, отправляя Киеву ещё больше вооружения и систем ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Боррель сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

«Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Это чрезвычайно необходимо», – заявил он.

Боррель также добавил, что на данный момент Евросоюз завершил обучение уже 15 тысяч военных из Украины, ещё столько же будут подготовлены до конца этого года.

Кроме того, Боррель подтвердил, что в Евросоюзе есть определённые разногласия по поводу нового транша военной помощи Украине, однако он уверен, что их получится преодолеть.