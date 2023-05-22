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9 минут назад

Боррель: Евросоюз планирует расширить военную помощь Украине

Елена Прошина

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что альянс планирует и дальше расширять военную помощь Украине, отправляя Киеву ещё больше вооружения и систем ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕС рассказали о планах на военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Боррель сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

«Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Это чрезвычайно необходимо», – заявил он.

Боррель также добавил, что на данный момент Евросоюз завершил обучение уже 15 тысяч военных из Украины, ещё столько же будут подготовлены до конца этого года.

Кроме того, Боррель подтвердил, что в Евросоюзе есть определённые разногласия по поводу нового транша военной помощи Украине, однако он уверен, что их получится преодолеть.

Ранее Жозеп Боррель заявил о необходимости увеличить фонд военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро.

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