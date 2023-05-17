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Фонд для военной помощи Украине предложили увеличить на 3,5 миллиарда евро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости увеличить фонд военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине
© РИА Новости

Отмечается, что Боррель предложил вложить больше средств в «Европейский фонд мира», который на сегодняшний день выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине. Как сообщает источник, в фонде начинают заканчиваться деньги, но внешнеполитическая служба Евросоюза собирается держать в фоне столько средств, чтобы их хватило для оказания военной помощи как Украине, так и другим странам.

Ранее Жозеп Боррель рассказал об увеличении военных затрат Евросоюза на 30%.

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