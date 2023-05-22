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32 минуты назад

В Пентагоне сообщили, где будут базироваться поставленные Киеву F-16

Елена Прошина

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что отправленные Киеву западные истребители-бомбардировщики F-16 будут базироваться на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне сообщили, где будут базироваться поставленные Киеву F-16
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Такое заявление Кендалл сделал во время встречи с вашингтонской группой военных обозревателей.

«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <...> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», – ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли истребители расположены на территории одной из стран НАТО.

Напомним, что власти США одобрили передачу Украине истребителей F-16 и не исключили отправку собственных самолётов. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме пока не определились с тем, кто передаст Украине F-16 – Вашингтон или страны Европы.

В мире,Армия,СВО,Джейк Салливан,Фрэнк Кендалл,НАТО,Пентагон,
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