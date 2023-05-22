В Пентагоне сообщили, где будут базироваться поставленные Киеву F-16

«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <...> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», – ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли истребители расположены на территории одной из стран НАТО.