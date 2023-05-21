В Белом доме пока не решили вопрос, кто передаст Киеву самолеты F-16 – США или европейские союзники. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял», – сказал Салливан.

Он отметил, что у европейских союзников США имеется достаточно F16 на вооружении, а у Вашингтона есть «много других приоритетов по вооружениям». Кроме того, надо учитывать размер средств, «которые выделил конгресс».

По словам Салливана, сроки поставок и количество F-16 будут обсуждаться президентом США и их союзниками в Европе с участием Киева.