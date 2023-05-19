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Санду обвинила Россию в попытках "свергнуть" молдавское правительство

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что этой весной Россия пыталась свергнуть правительство республики, чтобы привести к власти пророссийские силы. Об этом сообщает ТАСС.

Санду обвинила Россию в попытках "свергнуть" молдавское правительство
© globallookpress.com

По её словам, российский замысел провалился, так как власти Молдавии обладали достаточной информацией для их предотвращения. Кроме того Санду высказала уверенность в том, что Москва может предпринять новую попытку. При этом она добавила, что конкретной информации по этому поводу у ней нет.

«Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны - это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне», – рассказала она.

Напомним, что в феврале 2023 Санду уже выступала с подобными обвинениями в адрес России. Тогда она заявила, что Москва ведёт против Молдавии гибридную войну с целью свергнуть власть и добиться досрочных выборов.

Ранее Санду заявила, что Молдавия выполнит условия для вступления в Евросоюз к середине 2023 года.

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