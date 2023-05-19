Молдавия назвала сроки выполнения условий для вступления в Евросоюз

«Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году», – заявила Санду.