Молдавия назвала сроки выполнения условий для вступления в Евросоюз

Санду пообещала, что Молдавия выполнит условия для вступления в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что к середине 2023 года республика выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году», – заявила Санду.
Президент также добавила, что через неделю должно состояться заседание комиссии по вопросу европейской интеграции, на котором будет дана оценка достигнутому прогрессу по соответствующим направлениям.
Ранее Санду заявила, что власти Молдавии хотят как можно скорее вступить в Евросоюз из-за России.