Санду: Молдавия хочет вступить в ЕС как можно скорее из-за РФ

Президент Молдавии Санду заявила, что страна хочет вступить в ЕС как можно скорее из-за РФ
Кишинев желает быстро завершить евроинтеграцию, чтобы «спасти демократию» в стране, заявила молдавский президент Майя Санду, передает ТАСС. По ее словам, власти Молдавии надеются на скорое начало переговорного процесса по вступлению государства в Евросоюз.
«Мы полагаем, что можем спасти нашу демократию, только став частью ЕС. Россия в ближайшие годы останется источником нестабильности, и Молдавия должна защитить себя», — отметила Санду.
Как указала президент Молдавии, Кишинев считает присоединение республики к Евросоюзу вполне реальным. Она также добавила, что молдавская сторона ожидает от Брюсселя шагов в пользу начала переговоров о присоединении в ближайшие месяцы.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиционная Партия социалистов собирается подать в парламент страны законопроект о признании захвата государства со стороны Санду и правящей партии «Действие и солидарность».