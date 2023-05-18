$80.76+0.7887.57+0.41

Президент Молдавии Санду заявила, что страна хочет вступить в ЕС как можно скорее из-за РФ

Кишинев желает быстро завершить евроинтеграцию, чтобы «спасти демократию» в стране, заявила молдавский президент Майя Санду, передает ТАСС. По ее словам, власти Молдавии надеются на скорое начало переговорного процесса по вступлению государства в Евросоюз.

Санду: Молдавия хочет вступить в ЕС как можно скорее из-за РФ
© Газета.Ru

«Мы полагаем, что можем спасти нашу демократию, только став частью ЕС. Россия в ближайшие годы останется источником нестабильности, и Молдавия должна защитить себя», — отметила Санду.

Как указала президент Молдавии, Кишинев считает присоединение республики к Евросоюзу вполне реальным. Она также добавила, что молдавская сторона ожидает от Брюсселя шагов в пользу начала переговоров о присоединении в ближайшие месяцы.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиционная Партия социалистов собирается подать в парламент страны законопроект о признании захвата государства со стороны Санду и правящей партии «Действие и солидарность».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий