Санду: Молдавия хочет вступить в ЕС как можно скорее из-за РФ

Кишинев желает быстро завершить евроинтеграцию, чтобы «спасти демократию» в стране, заявила молдавский президент Майя Санду, передает ТАСС. По ее словам, власти Молдавии надеются на скорое начало переговорного процесса по вступлению государства в Евросоюз.

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«Мы полагаем, что можем спасти нашу демократию, только став частью ЕС. Россия в ближайшие годы останется источником нестабильности, и Молдавия должна защитить себя», — отметила Санду.

Как указала президент Молдавии, Кишинев считает присоединение республики к Евросоюзу вполне реальным. Она также добавила, что молдавская сторона ожидает от Брюсселя шагов в пользу начала переговоров о присоединении в ближайшие месяцы.