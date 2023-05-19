В Молдавии рассказали, когда страна объединится с Румынией

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что объединение его страны с Румынией станет возможным только после присоединения к Евросоюзу . Об этом сообщает румынский портал Psnews.ro.

«Объединение произойдет через интеграцию Молдавии в ЕС. После этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга, когда они исчезнут из повседневного опыта людей, тогда будет легче провести политико-административное объединение», – считает он.

Парликов также добавил, что сейчас нужно сосредоточить усилия на том, чтобы стирать границы между гражданами. «Давайте сделаем сотрудничество между властями частью общего пространства. Речь идет о транспорте, телекоммуникациях, энергетике, а после этого тема политического союза будет иметь совершенно иную окраску и в Кишиневе, и в Бухаресте», – считает министр.