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В Молдавии рассказали, когда страна объединится с Румынией

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что объединение его страны с Румынией станет возможным только после присоединения к Евросоюзу. Об этом сообщает румынский портал Psnews.ro.

В Молдавии рассказали, когда страна объединится с Румынией
© РИА Новости

«Объединение произойдет через интеграцию Молдавии в ЕС. После этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга, когда они исчезнут из повседневного опыта людей, тогда будет легче провести политико-административное объединение», – считает он.

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Парликов также добавил, что сейчас нужно сосредоточить усилия на том, чтобы стирать границы между гражданами. «Давайте сделаем сотрудничество между властями частью общего пространства. Речь идет о транспорте, телекоммуникациях, энергетике, а после этого тема политического союза будет иметь совершенно иную окраску и в Кишиневе, и в Бухаресте», – считает министр.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил, что объединение Молдавии и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Евросоюз.

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