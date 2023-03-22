Филат оценил шансы Молдавии на объединение с Румынией

«Сказать, что вступление в ЕС — единственный реальный путь, — неправда… Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС», — отметил Филат.

При этом он считает, что и то, и другое «не должно быть ни антагонистическим, ни противоречащим друг другу». Филат видит путь Молдавии на вступление в ЕС и объединение с Румынией «синергетическим», направленным не только на благополучие и безопасность, но и окончательное закрепление в евроатлантическом ценностном пространстве.