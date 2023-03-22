Филат оценил шансы Молдавии на объединение с Румынией

Объединение Молдавии и Румынии более реально, чем вступление республики в Евросоюз. Такое мнение высказал бывший молдавский премьер-министр Влад Филат, передает «РИА Новости».
Он назвал мобилизацию граждан Молдавии вокруг идеи европейской интеграции «иллюзией».
«Сказать, что вступление в ЕС — единственный реальный путь, — неправда… Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС», — отметил Филат.
При этом он считает, что и то, и другое «не должно быть ни антагонистическим, ни противоречащим друг другу». Филат видит путь Молдавии на вступление в ЕС и объединение с Румынией «синергетическим», направленным не только на благополучие и безопасность, но и окончательное закрепление в евроатлантическом ценностном пространстве.
«Выход с геополитической периферии может быть полностью удовлетворен только воссоединением с Румынией, а не только присоединением к различным международным структурам», — уверен он.
Напомним, что в начале марта 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в ЕС. Позже, 23 июня, страна получила статус кандидата на вступление в союз.