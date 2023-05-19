Еще одна страна захотела стать мостом между Россией и Украиной

«Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его. Диалог очень важен, и его необходимо поддерживать. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками», – заявил он.