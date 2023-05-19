Еще одна страна захотела стать мостом между Россией и Украиной
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его страна готова стать мостом между Россией и Украиной, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное СМИ.
Помимо этого, Видодо также считает, что антироссийские санкции Запада не показали своей эффективности.
«Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его. Диалог очень важен, и его необходимо поддерживать. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками», – заявил он.
Видодо также добавил, что Индонезия готова оказать содействие в мирном урегулировании конфликта.
«Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди», – подытожил он.
Ранее стало известно, что африканская миротворческая миссия стран Африки собирается добиться прекращения огня перед своим визитом в Москву и Киев.