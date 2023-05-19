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Еще одна страна захотела стать мостом между Россией и Украиной

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его страна готова стать мостом между Россией и Украиной, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное СМИ.

Еще одна страна захотела стать мостом между Россией и Украиной
© globallookpress.com

Помимо этого, Видодо также считает, что антироссийские санкции Запада не показали своей эффективности.

«Конфликт на Украине продолжается уже год, и санкции не оказались достаточно эффективными, чтобы остановить его. Диалог очень важен, и его необходимо поддерживать. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками», – заявил он.

Видодо также добавил, что Индонезия готова оказать содействие в мирном урегулировании конфликта.

«Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий... Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди», – подытожил он.

Ранее стало известно, что африканская миротворческая миссия стран Африки собирается добиться прекращения огня перед своим визитом в Москву и Киев.

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