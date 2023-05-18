СМИ: страны Африки планируют добиться прекращения огня перед визитом в Москву и Киев

Африканские страны, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед посещением Москвы и Киева хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило издание Jeune Afrique со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в рамках миротворческой миссии лидеры сперва посетят Киев, а после — Москву. Посреднические усилия в этом оказывает Жан-Ив Оливье — французский бизнесмен и президент независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation. Он работает над миссией с декабря прошлого года и контактирует по этому вопросу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Установлению связей с украинским президентом Владимиром Зеленским Оливье посодействовала команда госсекретаря США Энтони Блинкена. Также предприниматель информировал о подготовке миссии британское правительство.

Кроме того, в посольстве ЮАР в России заявили, что представитель президента республики по вопросу мирной инициативы может приехать на этих выходных в Москву. Вместе с тем, пока неизвестно, с кем он может провести встречи. Имя посланника также не раскрывается.