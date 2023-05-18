На саммите НАТО обсудят деятельность России и Китая в Африке

«Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильностью на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион. Саммит предоставит возможность членам альянса обсудить эти вопросы», – рассказал он.