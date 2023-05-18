На саммите НАТО обсудят деятельность России и Китая в Африке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время следующего саммита организации, который состоится в июле в Вильнюсе, участники собираются обсудить деятельность России и Китая в Африке.
Такое заявление Столтенберг сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Португалии.
«Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильностью на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион. Саммит предоставит возможность членам альянса обсудить эти вопросы», – рассказал он.
Ранее стало известно, что африканская миротворческая миссия стран Африки собирается добиться прекращения огня перед своим визитом в Москву и Киев.