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На саммите НАТО обсудят деятельность России и Китая в Африке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время следующего саммита организации, который состоится в июле в Вильнюсе, участники собираются обсудить деятельность России и Китая в Африке.

На саммите НАТО обсудят деятельность России и Китая в Африке
© РИА Новости

Такое заявление Столтенберг сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Португалии.

«Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильностью на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион. Саммит предоставит возможность членам альянса обсудить эти вопросы», – рассказал он.

Ранее стало известно, что африканская миротворческая миссия стран Африки собирается добиться прекращения огня перед своим визитом в Москву и Киев.

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