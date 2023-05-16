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Минюст США подтвердил арест двух подозреваемых в обходе санкций россиян

Министерство юстиции США подтвердило задержание двух граждан РФ по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям, попавшим под санкции. Об этом сообщил прокурор округа Аризона Гэри Рестайно, передает ТАСС.

Минюст США подтвердил арест двух подозреваемых в обходе санкций россиян
© globallookpress.com

Он уточнил, что речь идет об Олеге Пацуле и Василии Беседине. По словам Рестайно, их задержали в Аризоне «за участие в сговоре с целью направить компаниям РФ авиационные детали, на которые наложены экспортные ограничения».

«Пацуля и Беседин обвиняются в сговоре, направленном на нарушение правил экспортного контроля и отмывании денежных средств», — отметил он.

Также Рестайно заявил, что обвиняемые ездили в Аризону в сентябре 2022 года и «пытались приобрести тормозную систему у местной компании».

Согласно судебным материалам, сами Пацуля и Беседин настаивают на том, что запчасти предназначались для двух компаний в Турции. При этом они не исключили, что организации могли выступать в роли перепродавцов, передает «РИА Новости».

Ранее The New York Times сообщил о задержании двух россиян. По данным издания, они организовали схему поставки запчастей авиакомпаниям РФ в обход экспортных ограничений и реализовывали ее с осени 2022 года через сеть компаний во Флориде, России и Турции.

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