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В США задержали двух россиян по подозрению в обходе санкций

Двух граждан России задержали в США по подозрению в причастности к поставкам запчастей авиакомпаниям РФ, попавшим под санкции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.

В США задержали двух россиян по подозрению в обходе санкций
© ТАСС

В издании уточнили, что речь идет об Олеге Пацуле и его деловом партнере, имя которого не раскрывается. Их обвинили в нарушении правил экспортного контроля США и отмывании денег.

Согласно данным NYT, россияне стали разрабатывать схему поставки запчастей из США в РФ в обход экспортных ограничений еще в мае 2022 года. В августе они направили авиакомпаниям России соответствующие электронные письма, а затем приступили к реализации задуманного через сеть компаний во Флориде, РФ и Турции. В частности, Пацуля и его партнер поставляли авиакомпаниям тормозные системы для Boeing 737.

Указывается, что покупателями россиян были по меньшей мере три российских перевозчика. За время своей деятельности Пацуля и его партнер поставили в РФ авиазапчасти на сумму свыше 14 миллионов долларов, отметили в NYT.

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