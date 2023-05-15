В США задержали двух россиян по подозрению в обходе санкций

Двух граждан России задержали в США по подозрению в причастности к поставкам запчастей авиакомпаниям РФ, попавшим под санкции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.

В издании уточнили, что речь идет об Олеге Пацуле и его деловом партнере, имя которого не раскрывается. Их обвинили в нарушении правил экспортного контроля США и отмывании денег.

Согласно данным NYT, россияне стали разрабатывать схему поставки запчастей из США в РФ в обход экспортных ограничений еще в мае 2022 года. В августе они направили авиакомпаниям России соответствующие электронные письма, а затем приступили к реализации задуманного через сеть компаний во Флориде, РФ и Турции. В частности, Пацуля и его партнер поставляли авиакомпаниям тормозные системы для Boeing 737.