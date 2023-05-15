Эрдоган оценил свои шансы на победу во втором туре выборов

Президент Турции Тайип Эрдоган, участвующий в президентский выборах заявил, что уверен в своей победе. Об этом он написал в своём Twitter.

Эрдоган также добавил, что народ Турции выразил свою волю, а также обвинил западных политтехнологов в попытках повлиять на результаты голосования.

Ранее Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов, который состоится 28 мая. По имеющейся информации, в первом туре Эрдоган получил 49.51% голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу получил 44,88%. Кроме того, на данный момент ещё не до конца подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней от тех избирателей, которые проголосовали за рубежом.