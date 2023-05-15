Эксперт назвал фаворита второго тура выборов президента Турции
Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов в разговоре с Рамблером оценил итоги первого тура президентских выборов в Турции, а также поделился ожиданиями от следующего этапа голосования. По словам специалиста, явным фаворитом второго тура является действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Первый тур выборов президента Турции прошел 14 мая 2023 года. Согласно данным Hürriyet, явка составила рекордные для страны 89 процентов. После обработки ста процентов бюллетеней результат Эрдогана составил 49,35 процента голосов, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 45 процентов. Второй тур должен состояться через две недели - 28 мая.
Я еще до президентских выборов в Турции отмечал, что лучший результат, на который может рассчитывать оппозиция, — это довести дело до второго тура. И вот она получила этот результат. Но, строго говоря, еще не переизбиравшись на новый президентский срок, Реджеп Тайип Эрдоган уже выиграл выборы - он получил большинство в турецком парламенте (Меджлисе). Партийная коалиция, которую возглавляет Эрдоган, набирает почти квалифицированное большинство.Алексей ОбразцовВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист
Специалист отметил, что к настоящему моменту были обработаны не все бюллетени избирательных урн голосования за рубежом.
"Окончательных результатов мы пока не знаем. Традиционно представители турецкой диаспоры, проживающие за пределами страны, голосуют за Эрдогана. Но, видимо, второго тура выборов не избежать. И, на мой взгляд, это хорошо. Это сигнал Эрдогану от всего турецкого общества, что в экономических вопросах надо поворачиваться несколько быстрее. Все-таки серьезная инфляция в Турции, которая по разным подсчетам составила от 80 до чуть ли не 300 процентов, — это катастрофа для экономики страны, и с этим надо что-то быстро делать", — отметил эксперт.
По словам Образцова, в Турции на фоне выборов предпринимались попытки "раскачать ситуацию", но они ничем не закончились.
"Были и фейковые ролики якобы со вбросом бюллетеней, но все их признали фальшивкой. Был и призыв лидеров оппозиции не покидать избирательные участки, чтобы этих самых вбросов не было. Но в итоге и представители правящей коалиции, и представители оппозиции оказались довольны текущими результатами выборов, поэтому до каких-то столкновений или массовых протестов дело не дошло. Страна пережила выборы волне мирно", — сказал эксперт.
Явным фаворитом второго тура выборов главы государства тюрколог назвал Реджепа Тайипа Эрдогана.
"По поводу экономики народ уже сказал действующей власти все, что хотел, в первом туре, поэтому во втором туре, на мой взгляд, турки проголосуют за привычного и понятно им политика. Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу показал, что не готов идти на какие-то радикальные меры, поэтому, думаю, во втором туре у него нет серьезных шансов на победу. Тем более избиратели третьего кандидата - Синана Огана, который не прошел во второй тур, отдадут свои голоса за Эрдогана - он им ближе по своим политическим установкам", — рассказал Образцов.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что в случае победы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах отношения республики с Россией не изменятся.