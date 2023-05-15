Эксперт назвал фаворита второго тура выборов президента Турции

"Окончательных результатов мы пока не знаем. Традиционно представители турецкой диаспоры, проживающие за пределами страны, голосуют за Эрдогана. Но, видимо, второго тура выборов не избежать. И, на мой взгляд, это хорошо. Это сигнал Эрдогану от всего турецкого общества, что в экономических вопросах надо поворачиваться несколько быстрее. Все-таки серьезная инфляция в Турции, которая по разным подсчетам составила от 80 до чуть ли не 300 процентов, — это катастрофа для экономики страны, и с этим надо что-то быстро делать", — отметил эксперт.