$77.20+1.3284.25+1.36

Эксперт назвал фаворита второго тура выборов президента Турции

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов в разговоре с Рамблером оценил итоги первого тура президентских выборов в Турции, а также поделился ожиданиями от следующего этапа голосования. По словам специалиста, явным фаворитом второго тура является действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Первый тур выборов президента Турции прошел 14 мая 2023 года. Согласно данным Hürriyet, явка составила рекордные для страны 89 процентов. После обработки ста процентов бюллетеней результат Эрдогана составил 49,35 процента голосов, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 45 процентов. Второй тур должен состояться через две недели - 28 мая.

Видео дня

Я еще до президентских выборов в Турции отмечал, что лучший результат, на который может рассчитывать оппозиция, — это довести дело до второго тура. И вот она получила этот результат. Но, строго говоря, еще не переизбиравшись на новый президентский срок, Реджеп Тайип Эрдоган уже выиграл выборы - он получил большинство в турецком парламенте (Меджлисе). Партийная коалиция, которую возглавляет Эрдоган, набирает почти квалифицированное большинство.

Алексей Образцов
Алексей ОбразцовВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист

Специалист отметил, что к настоящему моменту были обработаны не все бюллетени избирательных урн голосования за рубежом.

"Окончательных результатов мы пока не знаем. Традиционно представители турецкой диаспоры, проживающие за пределами страны, голосуют за Эрдогана. Но, видимо, второго тура выборов не избежать. И, на мой взгляд, это хорошо. Это сигнал Эрдогану от всего турецкого общества, что в экономических вопросах надо поворачиваться несколько быстрее. Все-таки серьезная инфляция в Турции, которая по разным подсчетам составила от 80 до чуть ли не 300 процентов, — это катастрофа для экономики страны, и с этим надо что-то быстро делать", — отметил эксперт.

По словам Образцова, в Турции на фоне выборов предпринимались попытки "раскачать ситуацию", но они ничем не закончились.

"Были и фейковые ролики якобы со вбросом бюллетеней, но все их признали фальшивкой. Был и призыв лидеров оппозиции не покидать избирательные участки, чтобы этих самых вбросов не было. Но в итоге и представители правящей коалиции, и представители оппозиции оказались довольны текущими результатами выборов, поэтому до каких-то столкновений или массовых протестов дело не дошло. Страна пережила выборы волне мирно", — сказал эксперт.

Явным фаворитом второго тура выборов главы государства тюрколог назвал Реджепа Тайипа Эрдогана.

"По поводу экономики народ уже сказал действующей власти все, что хотел, в первом туре, поэтому во втором туре, на мой взгляд, турки проголосуют за привычного и понятно им политика. Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу показал, что не готов идти на какие-то радикальные меры, поэтому, думаю, во втором туре у него нет серьезных шансов на победу. Тем более избиратели третьего кандидата - Синана Огана, который не прошел во второй тур, отдадут свои голоса за Эрдогана - он им ближе по своим политическим установкам", — рассказал Образцов.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что в случае победы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах отношения республики с Россией не изменятся.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий