Эрдоган вышел во второй тур выборов с Кылычдароглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах менее 50 процентов голосов, это означает, что действующий глава государства выходит во второй тур с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщает Hürriyet.

После обработки ста процентов бюллетеней результат Эрдогана составил 49,35 процента голосов, Кылычдароглу набрал 45 процентов. Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить как минимум 50 процентов плюс один голос.

Явка составила рекордные для Турции 89 процентов.

Первый тур выборов президента Турции прошел 14 мая 2023 года.

Второй тур должен состояться через две недели - 28 мая. Эрдоган уже заявил, что выиграл первый тур с большим отрывом, но примет необходимость проведения второго.

Кылычдароглу считается главным соперником Эрдогана. Ранее Кылычдароглу заявлял, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».

Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».