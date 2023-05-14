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Победительницу Евровидения обвинили в плагиате

Шведская победительница Евровидения Loreen украла песню у украинской певицы Мики Ньютон. В этом её обвинили пользователи Twitter, сообщает РИА Новости.

Победительницу Евровидения обвинили в плагиате
© globallookpress.com

Пользователи считают, что песня Tattoo, прозвучавшая в финале Евровидения похожа на композицию «В плену», выпущенную Мики Ньютон в 2005 году.

Поэтому они не щадят шведку в комментариях:

«Это точно плагиат».

«С первого аккорда я подумал, что что-то не так»,

«Это было максимально сфальсифицировано».

Мнение шведской исполнительницы о звучащих в ее адрес обвинениях пока неизвестно. В свою очередь украинская певица отказалась комментировать возможный плагиат.

«Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет», - заявила она.

Шведская певица Loreen выиграла Евровидение-2023 c песней Tattoo. Она набрала 583 балла, опередив рэпера Käärijän из Финляндии (526 баллов).

Россия не участвовала в конкурсе.

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