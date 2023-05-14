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Представительница Швеции Loreen выиграла "Евровидение-2023"

В Британии на "Ливерпуль-арене" завершился финал песенного конкурса "Евровидение", в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин), которая исполнила песню "Tattoo". Это следует из трансляции результатов голосования в Youtube-канале "Евровидения".

Определился победитель "Евровидения-2023"
© Reuters

В 2012 году Loreen одержала победу на "Евровидении" с ее хитом "Euphoria". Отмечается, что за победу в заключительной части соревнования боролись представители 26 стран. Финал начался с выступления лауреатов конкурса прошлого года - украинской группы Kalush Orchestra.

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Участники коллектива исполнили композицию "Стефания", с которой заняли первое место в 2022 году. В 2023 году в финал "Евровидения" прошли певцы из Великобритании, Хорватии, Португалии, Швейцарии, Польши, Словении, Израиля, Литвы, ФРГ, Сербии, Кипра, Франции, Молдавии, Украины, Норвегии, Австрии, Армении, Бельгии, Албании, Италии, Швеции, Кипра, Испании, Финляндии, Чехии и Австралии.

Россия не принимала участие в конкурсе, так как Европейский вещательный союз (EBU) в феврале прошлого года отстранил ее из-за конфликта на Украине. В EBU объяснили недопуск РФ тем, что ее участие может "нанести ущерб репутации" соревнования.

Ранее на официальном сайте музыкального конкурса появилось сообщение о том, что правила голосования будут изменены из-за скандала со сговором жюри на мероприятии в 2022 году.

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