Определился победитель "Евровидения-2023"

В Британии на "Ливерпуль-арене" завершился финал песенного конкурса "Евровидение", в котором победила представительница Швеции певица Loreen (Лорин), которая исполнила песню "Tattoo". Это следует из трансляции результатов голосования в Youtube-канале "Евровидения".

В 2012 году Loreen одержала победу на "Евровидении" с ее хитом "Euphoria". Отмечается, что за победу в заключительной части соревнования боролись представители 26 стран. Финал начался с выступления лауреатов конкурса прошлого года - украинской группы Kalush Orchestra.

Участники коллектива исполнили композицию "Стефания", с которой заняли первое место в 2022 году. В 2023 году в финал "Евровидения" прошли певцы из Великобритании, Хорватии, Португалии, Швейцарии, Польши, Словении, Израиля, Литвы, ФРГ, Сербии, Кипра, Франции, Молдавии, Украины, Норвегии, Австрии, Армении, Бельгии, Албании, Италии, Швеции, Кипра, Испании, Финляндии, Чехии и Австралии.

Россия не принимала участие в конкурсе, так как Европейский вещательный союз (EBU) в феврале прошлого года отстранил ее из-за конфликта на Украине. В EBU объяснили недопуск РФ тем, что ее участие может "нанести ущерб репутации" соревнования.