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Зеленский приедет в Германию и получит премию "за объединение ЕС"

Владимир Зеленский приедет в Германию и получит премию «за объединение Европы». Это подтвердил источник в правительстве ФРГ, сообщает агентство dpa.

Зеленский приедет в Германию и получит премию "за объединение ЕС"
© globallookpress.com

По данным источника, визит Зеленского состоится в воскресенье, 14 мая. «От имени украинского народа» он примет премию имени Карла Великого. Вероятнее всего, это произойдет в городе Ахен.

Данная премия ежегодно присуждается «за вклад в объединение Европы».

Ранее источники немецких СМИ раскрыли, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ. После этого в Киеве заявили, что «разочарованы» и могут отменить поездку по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Рим на чужом самолете, предоставленном Италией. Его возят по городу в одном из 30 бронированных автомобилей по секретным маршрутам, опасаясь за безопасность.

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