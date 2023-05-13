Зеленский приедет в Германию и получит премию "за объединение ЕС"

Владимир Зеленский приедет в Германию и получит премию «за объединение Европы». Это подтвердил источник в правительстве ФРГ, сообщает агентство dpa.

По данным источника, визит Зеленского состоится в воскресенье, 14 мая. «От имени украинского народа» он примет премию имени Карла Великого. Вероятнее всего, это произойдет в городе Ахен.

Данная премия ежегодно присуждается «за вклад в объединение Европы».

Ранее источники немецких СМИ раскрыли, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ. После этого в Киеве заявили, что «разочарованы» и могут отменить поездку по соображениям безопасности.