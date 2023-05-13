Владимир Зеленский прилетел в Рим на самолете, предоставленном Италией. В городе его будет охранять «внушительный аппарат безопасности». О беспрецедентных мерах, связанных с визитом президента Украины, сообщает новостной телеканал Rainews24.

Зеленский прибыл в римский аэропорт на борту самолета с надписью «Итальянская Республика». В нескольких метрах от самолета его ждал длинный кортеж бронированных машин, множество охранников и агентов сил безопасности.

«Зеленский будет передвигаться в столице под охраной внушительного аппарата безопасности, при координации наших спецслужб», - сообщает телеканал.