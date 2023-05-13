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Зеленский прилетел в Рим

Владимир Зеленский прилетел в Рим на самолете, предоставленном Италией. В городе его будет охранять «внушительный аппарат безопасности». О беспрецедентных мерах, связанных с визитом президента Украины, сообщает новостной телеканал Rainews24.

Зеленский прилетел в Рим
© globallookpress.com

Зеленский прибыл в римский аэропорт на борту самолета с надписью «Итальянская Республика». В нескольких метрах от самолета его ждал длинный кортеж бронированных машин, множество охранников и агентов сил безопасности.

«Зеленский будет передвигаться в столице под охраной внушительного аппарата безопасности, при координации наших спецслужб», - сообщает телеканал.

Планируется встреча Зеленского с президентом республики Серджио Маттареллой, премьером Джорджией Мелони. Кроме того, не исключен контакт с папой римским Франциском. Информация о передвижениях украинского президента в Риме засекречена в связи с «обеспечением безопасности».

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