Зеленский прилетел в Рим
Владимир Зеленский прилетел в Рим на самолете, предоставленном Италией. В городе его будет охранять «внушительный аппарат безопасности». О беспрецедентных мерах, связанных с визитом президента Украины, сообщает новостной телеканал Rainews24.
Зеленский прибыл в римский аэропорт на борту самолета с надписью «Итальянская Республика». В нескольких метрах от самолета его ждал длинный кортеж бронированных машин, множество охранников и агентов сил безопасности.
«Зеленский будет передвигаться в столице под охраной внушительного аппарата безопасности, при координации наших спецслужб», - сообщает телеканал.
Планируется встреча Зеленского с президентом республики Серджио Маттареллой, премьером Джорджией Мелони. Кроме того, не исключен контакт с папой римским Франциском. Информация о передвижениях украинского президента в Риме засекречена в связи с «обеспечением безопасности».