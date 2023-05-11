Эксперт предрек усиление протестов в Пакистане
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о протестах в Пакистане, вспыхнувших после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана.
В Пакистане все становится триггером - любой арест любого бывшего премьер-министра. Имран Хан - уже седьмой или восьмой премьер-министр страны, которого арестовывали. Там это уже становится "доброй традицией". После вынесения вотума недоверия Имрану Хану в 2022 году его пытались арестовать шесть или семь раз, но из этого ничего не выходило, его отбивали сторонники. Однако в этот раз этого сделать не получилось, он сам подставился. Хан приехал в окружной суд, чтобы лично подать апелляцию, — там его и "сцапали". Очевидно, вокруг него было недостаточно сподвижников.
Протестующие требуют смены правительства, они даже атаковали резиденцию главы правительства страны Шехбаза Шарифа в Лахоре, пожгли машины. Это требование сопровождает любые подобные выступления. Но вопрос в том, насколько у протестующих получится добиться своего.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Специалист подчеркнул, что в Пакистане существует два тренда - "условно, прокитайский и, условно, проамериканский".
"Фактор внешнего игрока сейчас очень силен в Пакистане. Протесты однозначно связаны с американскими интересами. "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана - это проамериканская партия, которая достаточно серьезно выступала против нынешнего прокитайского тренда правительства... При этом я не думаю, что американцы как-то "подогревают" протесты. Сегодня им это не нужно, у них много других проблем. Но они и не делают ничего, чтобы купировать ситуацию... Это внутренняя история, это борьба кланов внутри Пакистана", — сказал востоковед.
Чупрыгин предположил, что протесты в Пакистане пока не достигли своего пика и в ближайшее время будут усиливаться.
"Пока протесты не очень большие - в ходе них погибло 10 человек, что для Пакистана является маленькой цифрой. Но, думаю, еще не вечер - столкновения будут продолжаться. И я так полагаю даже не потому, что у Хана много сторонников, которые могут все перевернуть в Пакистане, а потому что в стране сейчас очень сложная экономическая ситуация. Там высокий уровень инфляции, и население чувствует себя некомфортно. А в подобных ситуациях любой фактор, любое выступление может сыграть роль эффективного триггера и привести к серьезным потрясениям. При этом я сомневаюсь, что в ближайшее время протесты закончатся сменой правительства или чем-то подобным. Но то, что в Пакистане обострились все политические процессы - это факт", — заявил он.
Ранее сообщалось, митинги охватили все города Пакистана. Правительство страны призвало армию на помощь в подавлении беспорядков, вызванных арестом бывшего премьер-министра Имрана Хана.