Эксперт предрек усиление протестов в Пакистане

"Пока протесты не очень большие - в ходе них погибло 10 человек, что для Пакистана является маленькой цифрой. Но, думаю, еще не вечер - столкновения будут продолжаться. И я так полагаю даже не потому, что у Хана много сторонников, которые могут все перевернуть в Пакистане, а потому что в стране сейчас очень сложная экономическая ситуация. Там высокий уровень инфляции, и население чувствует себя некомфортно. А в подобных ситуациях любой фактор, любое выступление может сыграть роль эффективного триггера и привести к серьезным потрясениям. При этом я сомневаюсь, что в ближайшее время протесты закончатся сменой правительства или чем-то подобным. Но то, что в Пакистане обострились все политические процессы - это факт", — заявил он.