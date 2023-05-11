$76.69-0.1384.15-0.76

Пакистан привлек армию для подавления беспорядков из-за ареста бывшего премьер-министра

Правительство Пакистана призвало армию на помощь в подавлении беспорядков, вызванных арестом бывшего премьер-министра Имрана Хана. Митинги охватили все города Пакистана.

Пакистан привлек армию для подавления беспорядков из-за ареста экс премьер-министра
© Российская Газета

Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что беспорядки сторонников Хана "нанесли ущерб чувствительной государственной и частной собственности", что вынудило его направить военных в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере пять человек погибли во время столкновений между полицией и демонстрантами, сообщает AP.

Ранее сообщалось, что более 500 сторонников партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьер-министра в Лахоре. Они подожгли припаркованные автомобили и бросили бомбы с зажигательной смесью в дом Шарифа. На момент нападения в резиденции находилась только охрана. Полиции удалось разогнать протестующих, передает слова представителя полиции Пенджаба агентство AFP.

Напомним, в среду бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был заключен под стражу на восемь дней по новым обвинениям в коррупции после ареста во вторник.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий