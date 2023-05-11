Пакистан привлек армию для подавления беспорядков из-за ареста экс премьер-министра

Правительство Пакистана призвало армию на помощь в подавлении беспорядков, вызванных арестом бывшего премьер-министра Имрана Хана. Митинги охватили все города Пакистана.

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Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что беспорядки сторонников Хана "нанесли ущерб чувствительной государственной и частной собственности", что вынудило его направить военных в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере пять человек погибли во время столкновений между полицией и демонстрантами, сообщает AP.

Ранее сообщалось, что более 500 сторонников партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьер-министра в Лахоре. Они подожгли припаркованные автомобили и бросили бомбы с зажигательной смесью в дом Шарифа. На момент нападения в резиденции находилась только охрана. Полиции удалось разогнать протестующих, передает слова представителя полиции Пенджаба агентство AFP.