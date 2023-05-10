Байден заявил, что дефолт в США принесет проблемы для всего мира

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу – у всего мира проблемы. Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб», – заявил он. Помимо этого, Байден обвинил в нынешнем кризисе республиканцев, так как США имеют возможность вернуть свои долги.