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Байден заявил, что дефолт в США принесет проблемы для всего мира

Президент США Джо Байден заявил, что дефолт в США обернётся проблемами для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден заявил, что дефолт в США принесет проблемы для всего мира
© globallookpress.com

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу – у всего мира проблемы. Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб», – заявил он. Помимо этого, Байден обвинил в нынешнем кризисе республиканцев, так как США имеют возможность вернуть свои долги.

Ранее госдолг США назвали угрозой для всей мировой экономики.

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