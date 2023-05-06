Госдолг США назвали угрозой мировой экономике

Из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, пишет The Economist.

По данным издания, Соединенные Штаты не пытаются исправлять сложившуюся ситуацию. В статье отмечается, что дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию. По словам автора материала, политического решения сложившейся проблемы в Соединенных Штатах нет, поскольку чиновники в своих обсуждениях зашли в тупик.

Мировой рынок надеется, что американский власти найдут выход, говорится в статье. По данным издания, если это произойдет, и потолок госдолга снова повысят, «бюджетная гимнастика» вновь пропадет из поля зрения. Отмечается, что такая ситуация крайне нежелательна, поскольку основа финансовой системы США с каждом разом становится менее стабильной.