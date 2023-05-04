Во Франции допустили возобновление звонков Макрона Путину

Макрон может снова начать звонить Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию»
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что президент страны Эммануэль Макрон может возобновить звонки президенту России Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей. Об этом сообщает France Inter.
«Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции», – сказала она.
Колонна также добавила, что Макрон и Путин не разговаривали с осени 2022 года.
При этом представитель МИД России Мария Захарова считает, что это Запад не заинтересован в диалоге с Россией.