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Захарова: Запад не заинтересован в диалоге с Россией

Лидеры западных стран надеются на стратегическое поражение России, рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что на фоне этого Запад не желает вести диалог с Москвой. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова объяснила незаинтересованность Запада в диалоге с Россией
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Захарова пояснила, что ознакомилась с интервью главы МИД Франции Катрин Колонны, в котором французская коллега прокомментировала отношения между Москвой и Парижем.

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По мнению представителя МИД РФ, только та часть заявления Колонны, в которой говорится о сохраняющихся контактах между посольствами, соответствует действительности.

Остальные ее слова, отметила Захарова, вызывают у российских дипломатов удивление. В частности, высказывания о необходимости продолжения диалога между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

По оценке дипломата, между странами свернуты все механизмы сотрудничества, разрушены связи между высокопоставленными руководителями - не проводятся телефонные переговоры ни на высоком, ни на высшем уровнях. Кроме того, роль Парижа как посредника, была полностью девальвирована.

Вместе с тем, подчеркнула Захарова, Россия никогда не отказывалась решать возникающие проблемы за столом переговоров, выступала за серьезный, профессиональный, учитывающий интересы сторон и реалии диалог.

На фоне этого, резюмировала представитель внешнеполитического ведомства, западные партнеры показали неготовность к диалогу, сделали ставку на нанесение России стратегического поражения.

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