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Названа сумма ущерба от манифестаций против пенсионной реформы в Париже

Манифестанты нанесли значительный ущерб объектам парижской городской инфраструктуры во время акций протеста против пенсионной реформы, рассказал обозреватель Август Канье в статье для Parisien.

По его данным, сумма ущерба составила 1,6 млн евро. Он уточнил, что специалисты подсчитали только ущерб, нанесенный столичным объектам. В своих подсчетах они не учли стоимость ремонта офисов частных фирм, пострадавших во время 12 забастовок против реформы.

Обозреватель отметил, что 536 тыс. евро было потрачено на оплату услуг клининговых компаний. Кроме того, парижской мэрии пришлось выделить на ремонт витрин кредитных учреждений, клумб, автобусных остановок 106 тыс.

Наиболее дорогостоящими объектами, пояснил автор статьи, оказались газетные киоски и рекламные щиты. На их ремонт власти потратили 836 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что выступающие против пенсионной реформы французы освистали президента республики Эммануэля Макрона во время его визита в Эльзас.

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