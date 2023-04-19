Макрона освистали во время поездки на восток Франции

Граждане Франции, выступающие против пенсионной реформы, освистали президента страны Эммануэля Макрона во время его визита на восток государства. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, 19 апреля Макрон отправился в Эльзас, чтобы посетить деревообрабатывающий завод Mathis и пообщаться с населением в коммуне Селеста. Это стало первым визитом президента в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы во Франции.

Однако вместо привычной беседы с горожанами и пожатия рук Макрона встретили криками и свистом. Президент Франции пытался говорить, оправдывая реформу, но его слова заглушал свист и протяжные крики «фу!». В ответ на это Макрон сказал, что «не впервые слышит, как люди жалуются на него», добавив, что «видал и похуже» и продолжит идти на контакт с гражданами.