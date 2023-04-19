Президент США Джо Байден перепутал Ирак и Иран во время своей речи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такую оговорку американский лидер допустил, когда рассказывал о службе своего сына.
«Я был в Ираке и Иране. Нет, в Ираке, не Иране, я оговорился. В Ираке и Афганистане больше 30 раз. Я видел его, когда он был в Ираке, в Багдаде», – сказал Байден, на выступлении перед членами профсоюзов.
Отметим, что это уже не первая подобная оговорка от президента США. Ранее Джо Байден перепутал название пострадавшего от урагана населенного пункта Роллинг Форк с названием музыкального журнала Rolling Stone.