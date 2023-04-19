Байден перепутал Ирак и Иран

«Я был в Ираке и Иране. Нет, в Ираке, не Иране, я оговорился. В Ираке и Афганистане больше 30 раз. Я видел его, когда он был в Ираке, в Багдаде», – сказал Байден, на выступлении перед членами профсоюзов.