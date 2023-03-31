Байден перепутал название пострадавшего от урагана города

Глава США Джо Байден посетил пострадавший от урагана город Роллинг Форк. Во время встречи с горожанами президен спутал название населенного пункта с названием музыкального журнала Rolling Stone. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден рассказал собравшимся, что власти страны принимают все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить потерявших свои жилища людей продуктами и временным жильем.

Глава государства отметил, что правительство поможет наладить жить в городе, постарается «возродить Роллинг Стоун».

Уточняется, что горожане указали Байдену на ошибку. Он поправился и объяснил свою оговорку «прохождением мыслительного процесса».