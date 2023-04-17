В Молдавии объяснили запрет на въезд главе Татарстана

Слова главы Татарстана Рустама Минниханова о признании его «персоной нон гранта» в Молдавии не соответствуют действительности. Ему отказали во въезде в страну из-за отсутствия уважительной причины для поездки, сообщили в Пограничной службе государства.

«Заявления недавно вернувшегося из нашей страны российского чиновника о том, что он объявлен в Молдове "персоной нон грата" является ложным. Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной, и власти попросили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что за последние сутки во въезде в Молдавию отказали 46 иностранцам. Все они не смогли «обосновать цель визита в страну».