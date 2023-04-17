Эксперт объяснила суть претензий британского парламента к Сунаку

Когда Риши Сунак еще был министром финансов, выяснилось, что его супруга Акшата Мурти - дочь индийского миллиардера - не платила налоги в Британии. А она владеет долей в компании своего отца. Согласно закону, к ней претензий не было, потому что у нее был статус нерезидента. Однако учитывая, что ее муж был на тот момент министром финансов, то с политической точки зрения это было не совсем правильно. И тогда Мурти заявила, что будет в Британии платить налоги со своих зарубежных активов.



В этот раз претензии к Сунаку заключаются в том, что он не обозначил в декларации интересы своей супруги в сфере ухода за детьми. При этом правительство ранее ассигновало 4 млрд фунтов-стерлингов на поддержку деятельности детских учреждений. В связи с этим парламентский комитет по этике и рассматривает данный вопрос.



Однако здесь есть нюанс: члены парламента обновляют соответствующие декларации примерно раз в две недели, а премьер-министр - раз в полгода. И теперь парламентский комитет будет выяснять, указывал ли Сунак данные, связанные с возможным конфликтом интересов в документах, после того, как стал премьер-министром.

Елена Ананьева Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН