Эксперт объяснила суть претензий британского парламента к Сунаку
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева прокомментировала начатое в Великобритании расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака и рассказала, почему к политику возникли претензии Комитета по стандартам британского парламента.
Когда Риши Сунак еще был министром финансов, выяснилось, что его супруга Акшата Мурти - дочь индийского миллиардера - не платила налоги в Британии. А она владеет долей в компании своего отца. Согласно закону, к ней претензий не было, потому что у нее был статус нерезидента. Однако учитывая, что ее муж был на тот момент министром финансов, то с политической точки зрения это было не совсем правильно. И тогда Мурти заявила, что будет в Британии платить налоги со своих зарубежных активов.
В этот раз претензии к Сунаку заключаются в том, что он не обозначил в декларации интересы своей супруги в сфере ухода за детьми. При этом правительство ранее ассигновало 4 млрд фунтов-стерлингов на поддержку деятельности детских учреждений. В связи с этим парламентский комитет по этике и рассматривает данный вопрос.
Однако здесь есть нюанс: члены парламента обновляют соответствующие декларации примерно раз в две недели, а премьер-министр - раз в полгода. И теперь парламентский комитет будет выяснять, указывал ли Сунак данные, связанные с возможным конфликтом интересов в документах, после того, как стал премьер-министром.Елена Ананьева Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН
Говоря о возможном взыскании в отношении Сунака в случае, если вина политика будет доказана, Ананьева отметила, что его предшественники на посту премьер-министра Великобритании самостоятельно принимали решения об отставке.
"На примере [бывших премьеров Великобритании] Дэвида Кэмерона, Бориса Джонсона, Терезы Мэй и Лиз Трасс мы видим, что ни одному из них не выражали недоверия. Кэмерон ушел в отставку после подведения итогов референдума о членстве в ЕС, он уже не мог быть лидером партии и правительства. Мэй получила вотум доверия в парламенте, но ушла в отставку через полгода под давлением политических обстоятельств. Джонсон также получил вотум доверия, но ушел в отставку из-за политического давления...
Решение по Сунаку во многом будет зависеть от того, сколько у него противников в парламентской фракции консерваторов. Что они решат? Станут ли в очередной раз менять премьер-министра? Ведь до выборов 2024 года осталось совсем мало времени. В прошлом году уже сменилось три премьер-министра. Сейчас еще будет четвертый?", — задалась вопросом Ананьева.
Ранее в британском парламенте сообщили о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака, связанном с его декларацией. Как уточнили в офисе политика, расследование касается доли его супруги в компании, деятельность которой связана с уходом за детьми. Агентство должно получить поддержку из бюджета. Чтобы доказать прозрачность декларации, в офисе пообещали помочь разобраться со всеми вопросами.
Напомним, Сунак был назначен премьер-министром в октябре 2022 года. Он стал единственным кандидатом на пост благодаря отказу лидера палаты общин Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании.