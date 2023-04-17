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Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака

В отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака начато расследование по вопросу его декларации. Об этом пишет РИА Новости.

Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
© РИА Новости

Расследование начали 13 апреля. Как уточнили в офисе Сунака, оно касается доли супруги премьера Акшаты Мерти в компании, деятельность которой связана с уходом за детьми. Агентство должно получить поддержку из бюджета. Чтобы доказать прозрачность декларации в офисе пообещали помочь разобраться со всеми вопросами.

В соответствии с правилами, все члены британского парламента должны документировать каждый подарок, платеж, а также пожертвование, которые они получают, в реестре, известном как «реестр интересов».

Напомним, Сунак был назначен премьер-министром в октябре 2022 года. Он стал единственным кандидатом на пост благодаря отказу лидера палаты общин Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании.

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