Китай обратился с призывом к участникам конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган призвал участников конфликта на Украине создать условия для мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление министр сделал во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая прошла на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. По словам Гана, другого способа разрешить ситуацию попросту нет.
«Чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует, каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», – заявил он.
Ган также добавил, что Китай продолжит содействовать мирному урегулированию конфликта и возобновлению переговоров.
Ранее председатель КНР Cи Цзиньпин пообещал поддержать любой мирный план, если он приведет к миру на Украине.