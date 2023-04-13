$81.68-0.4290.00+0.24
12 минут назад

Китай призвал создать условия для переговоров по украинскому конфликту

Елена Прошина

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган призвал участников конфликта на Украине создать условия для мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Китай обратился с призывом к участникам конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление министр сделал во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая прошла на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. По словам Гана, другого способа разрешить ситуацию попросту нет.

«Чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует, каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», – заявил он.

Иран, Россия и Китай призвали США ответить за ситуацию в Афганистане

Ган также добавил, что Китай продолжит содействовать мирному урегулированию конфликта и возобновлению переговоров.

Ранее председатель КНР Cи Цзиньпин пообещал поддержать любой мирный план, если он приведет к миру на Украине.

В мире,Политика,СВО,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий