Cи Цзиньпин заявил о готовности поддержать эффективный мирный план по Украине

Во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать любой мирный план, если он приведёт к миру на Украине. Об этом сообщает South China Morning Post.

Си Цзиньпин также добавил, что дальнейшее затягивание ситуации на Украине несёт ущерб всем сторонам. Он вновь призвал всех участников конфликта прекратить огонь, а также заявил, что заинтересованные стороны должны создавать условия для урегулирования ситуации и идти друг другу навстречу.

«Политическое урегулирование – единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», – сказал председатель КНР.