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17 минут назад

Cи Цзиньпин пообещал поддержать любой мирный план, если он приведет к миру на Украине

Елена Прошина

Во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддержать любой мирный план, если он приведёт к миру на Украине. Об этом сообщает South China Morning Post.

Cи Цзиньпин заявил о готовности поддержать эффективный мирный план по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Си Цзиньпин также добавил, что дальнейшее затягивание ситуации на Украине несёт ущерб всем сторонам. Он вновь призвал всех участников конфликта прекратить огонь, а также заявил, что заинтересованные стороны должны создавать условия для урегулирования ситуации и идти друг другу навстречу.

«Политическое урегулирование – единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», – сказал председатель КНР.

6 апреля Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай с трехдневным визитом.

В мире,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,Еврокомиссия,
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