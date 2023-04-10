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19 минут назад

Трамп призвал американцев избавиться от Байдена

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп призвал жителей страны избавиться от действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соцсеть Трампа Truth Social.

Трамп призвал американцев избавиться от Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Трампа, избавление от Байдена является «лучшим и единственным» способом решить проблему США с Китаем, а также «любую другую».

«Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, – это избавиться от Байдена!», – написал он.

Помимо этого, бывший президент также заявил, что при сегодняшней политике Белого дома США движется в сторону третьей мировой войны, которую «придётся вести без боеприпасов».

Напомним, что 4 апреля Дональд Трамп был арестован и доставлен в суд, где бывшему президенту зачитали обвинения. После этого Трамп был отпущен прямо из зала суда.

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