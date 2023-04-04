Бывший президент США Дональд Трамп арестован. В настоящее время он ждет предъявления обвинений, пишет CNN.

Уточняется, что на экс-президента не наденут наручники, однако у него возьмут отпечатки пальцев.

По данным агентства, сразу после предъявления обвинений Трамп сможет свободно покинуть здание суда.

По дороге в суд политик признался в соцсети Truth Social, что ему все происходящее представляется чем-то нереальным. Он даже не мог предположить, что его, бывшего президента и верховного главнокомандующего, реально арестуют.

Отмечается, что у здания, в котором проходит суд, собрались сторонники и противники политика.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден занимается вопросами текущей внутренней повестки, сосредоточен на положении американского народа. Она добавила, что Байден не следит за ситуацией вокруг Трампа, сообщает ТАСС.

«Это [дело Трампа] не является предметом его внимания», - подчеркнула она.

Жан-Пьер уточнила, что в Белом доме готовы к возможным беспорядкам.