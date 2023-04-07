Порой воздушное пространство закрывается из соображений безопасности. Например, был обнаружен неопознанный летательный объект. Может быть, у них радар что-то ошибочно показал или "полетела" компьютерная база. В подобных случаях воздушное пространство закрывается, гражданские самолеты не пропускают в эту зону.

"Бывает такое, что подается заявка [на использование воздушного пространства], самолет вылетает, надеясь получить ответ по мере приближения к границе, а формального разрешения нет - самолет разворачивают. Такое порой происходит, в основном с туристическими чартерами. Но в данном случае у самолета авиакомпании "Россия" разрешение было. Поэтому тут важно, чтобы иракская сторона прокомментировала произошедшее", — заявил собеседник Рамблера.

Ранее стало известно, что Ирак не разрешил самолету авиакомпании "Россия", следовавшему из Екатеринбурга на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, зайти в свое воздушное пространство. При этом у Boeing 737, выполнявшего рейс FV5569, были "все разрешения на полет", отмечал перевозчик. Из-за запрета лайнеру пришлось сделать несколько кругов в небе и отправиться на запасной аэродром в Сочи. Позже разрешения на полет были получены еще раз, и самолет направился в Шарм-эль-Шейх. Рейс задержался на четыре часа.