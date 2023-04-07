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36 минут назад

Эксперт прокомментировал решение Ирака закрыть небо для российского самолета

Семён Капранов
Роман Гусаров эксперт

Авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал решение властей Ирака без объяснения причин не пропустить через свое воздушное пространство российский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх.

Специалист допустил, что действия иракской стороны были продиктованы вопросами безопасности.

Порой воздушное пространство закрывается из соображений безопасности. Например, был обнаружен неопознанный летательный объект. Может быть, у них радар что-то ошибочно показал или "полетела" компьютерная база. В подобных случаях воздушное пространство закрывается, гражданские самолеты не пропускают в эту зону.
Роман Гусаров
Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Он добавил, что Ирак должен будет объяснить свое решение не пропускать российский лайнер.

"Бывает такое, что подается заявка [на использование воздушного пространства], самолет вылетает, надеясь получить ответ по мере приближения к границе, а формального разрешения нет - самолет разворачивают. Такое порой происходит, в основном с туристическими чартерами. Но в данном случае у самолета авиакомпании "Россия" разрешение было. Поэтому тут важно, чтобы иракская сторона прокомментировала произошедшее", — заявил собеседник Рамблера.

Ранее стало известно, что Ирак не разрешил самолету авиакомпании "Россия", следовавшему из Екатеринбурга на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, зайти в свое воздушное пространство. При этом у Boeing 737, выполнявшего рейс FV5569, были "все разрешения на полет", отмечал перевозчик. Из-за запрета лайнеру пришлось сделать несколько кругов в небе и отправиться на запасной аэродром в Сочи. Позже разрешения на полет были получены еще раз, и самолет направился в Шарм-эль-Шейх. Рейс задержался на четыре часа.

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