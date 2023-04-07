В авиакомпании «Россия» прокомментировали запрет для своего самолета в Ираке

В авиакомпании «Россия» заявили, что Ирак не пустил самолет перевозчика в свое воздушное пространство без объяснения причин. Об этом сообщает РБК.

Ранее стало известно, что Ирак не разрешил самолету «России», следовавшему из Екатеринбурга на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, зайти в свое воздушное пространство.

В «России» подчеркнули, что у Boeing 737, выполнявшего рейс FV5569, были «все разрешения на полет».