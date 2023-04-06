«Золотой» поезд Владимира Зеленского

По данным журналистов внешний вид состава украинского президента не отличается от обычных поездов. Самое интересное – внутри. Вагоны VIP состава могут похвастаться шикарной отделкой. В поезде установлены шикарные двуспальные кровати, есть богато обставленная кухня и туалет, конференц-зал, элементы интерьера сверкают позолотой.