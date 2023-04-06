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54 минуты назад

«Золотой» поезд Владимира Зеленского

Александр Котлеткин

Польские СМИ раскрыли интерьеры «золотого» поезда Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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По данным журналистов внешний вид состава украинского президента не отличается от обычных поездов. Самое интересное – внутри. Вагоны VIP состава могут похвастаться шикарной отделкой. В поезде установлены шикарные двуспальные кровати, есть богато обставленная кухня и туалет, конференц-зал, элементы интерьера сверкают позолотой.

По слухам, из соображений безопасности таких поездов курсирует несколько. Издание пишет, что в одном из таких составов на Украину ранее прибыл американский президент Джо Байден.

В мире,Фото,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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