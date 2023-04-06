«Золотой» поезд Владимира Зеленского

Польские СМИ раскрыли интерьеры «золотого» поезда Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По данным журналистов внешний вид состава украинского президента не отличается от обычных поездов. Самое интересное – внутри. Вагоны VIP состава могут похвастаться шикарной отделкой. В поезде установлены шикарные двуспальные кровати, есть богато обставленная кухня и туалет, конференц-зал, элементы интерьера сверкают позолотой.
По слухам, из соображений безопасности таких поездов курсирует несколько. Издание пишет, что в одном из таких составов на Украину ранее прибыл американский президент Джо Байден.