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40 минут назад

Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел часовую телефонную беседу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции», - заявил Зеленский.

Он добавил, что проинформировал французского коллегу о ситуации на линии соприкосновения, обсудил реализацию так называемой украинской формулы мира и скоординировал действия на ближайших международных мероприятиях.

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Франция бесплатно поставила Киеву 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две батареи зенитных комплексов Crotale, партию танков AMX-10 RC, бронеавтомобили, противотанковые ракеты Milan и ПЗРК Mistral.

Париж намерен удвоить количество 155 мм снарядов для Киева до 2 тысяч месяц, а также поставить ЗРК SAMP/T.

При этом Макрон и его соратники утверждают, что бюджет страны не справится с выплатой будущих пенсий. Из-за этого они решили постепенно увеличить пенсионный возраст до 64 лет (плюс три месяца ежегодно, начиная с 2023).

Решение привело к массовым протестам и масштабному кризису во Франции, Макрона уже называют «главной угрозой» для государства, его рейтинги рекордно падают.

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