Во Франции назвали главную угрозу безопасности страны

Лидер французской правой партии «Патриоты» также вспомнил заявление бывшего президента США Дональда Трампа. По словам последнего, самая большая угроза для американцев исходит не от зарубежных государств, а «от больных и радикальных политиков, которые хотят уничтожить страну изнутри».

«Точно так же и во Франции!» — отметил Филиппо.

26 марта депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Макрону безразличны проблемы населения, протестующего против пенсионной реформы. По его словам, политик не предпринял попытку успокоить граждан страны в связи с повышением пенсионного возраста. Вместо этого, указал депутат, президент упрекнул людей в глупости и неспособности понять его реформу.