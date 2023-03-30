СПЧ направил материалы о преступлениях ВСУ в мировые организации

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направил в мировые организации новую часть материалов о преступлениях ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

«Совет рассылает за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже 13-ая часть подобных материалов, в которую вошла информация о преступлениях за январь и февраль 2023 года. Согласно сообщению пресс-службы, в материалы вошли свидетельства расправы над военнопленными, фото ударов по машине скорой помощи и спасателям МЧС, показания журналиста из Великобритании Джонни Миллера об уничтожении Донбасса и другие.

С отправленными материалами также идёт сопроводительное письмо от главы СПЧ Валерия Фадеева. В нём отдельно отмечается, что жилые кварталы подвергаются обстрелам из всех видов вооружений, а также ведётся огонь по машинам скорой помощи.

«В отдельных образовательных учреждениях Украины уже вводится тотальный запрет на использование русского языка даже для повседневного бытового общения. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», – сказано в письме.

Подобные материалы СПЧ рассылает с прошлого года на 2 тысячи адресов. Среди получателей есть международные организации, диппредставительства, политики, правозащитники и журналисты.