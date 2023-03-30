В СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации

Ситуация в мире показывает, насколько актуальна борьба с возвращением нацистской идеологии, в том числе для России. Об этом сообщила на 52 сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН председатель российской делегации Кристина Сукачёва.

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По её словам, важно, что большинство государств мира объективно оценивает итоги Второй мировой войны и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем «ужасов войны, порождённых преступной идеологией и практикой нацизма».

Сукачёва отметила, что тема борьбы с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией является одним из приоритетов для России.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.