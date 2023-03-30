$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

В СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации

RT на русском

Ситуация в мире показывает, насколько актуальна борьба с возвращением нацистской идеологии, в том числе для России. Об этом сообщила на 52 сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН председатель российской делегации Кристина Сукачёва.

В СПЧ ООН Россия выступила против расизма и расовой дискриминации
Фото: ТАССТАСС

По её словам, важно, что большинство государств мира объективно оценивает итоги Второй мировой войны и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем «ужасов войны, порождённых преступной идеологией и практикой нацизма».

Сукачёва отметила, что тема борьбы с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией является одним из приоритетов для России.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что идеология нацизма в современном обличии создаёт угрозы для безопасности России.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия видит, что прямой нацизм охватывает всё больше и больше европейских стран.

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совет по правам человека,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий