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Вучич объяснил, почему Сербия хочет вступить в Евросоюз

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Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему его страна хочет стать частью Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич объяснил желание Сербии вступить в Евросоюз
© globallookpress.com

По словам Вучича, вступление в Евросоюз необходимо Сербии ради лучшего будущего граждан.

«Сербия полностью привержена демократическим принципам и европейским ценностям. Полноправное членство в ЕС остается одним из наших ключевых приоритетов и стратегических целей», – заявил он во время своего видеобращения к участникам «Саммита за демократию».

Напомним, что Сербия является кандидатом на членство в Евросоюз с 2012 года. Переговоры о вступлении начались в 2014 году.

Ранее Вучич заявил, что летом 2023 году могут начаться срочные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

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