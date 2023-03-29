Вучич объяснил желание Сербии вступить в Евросоюз

Вучич объяснил, почему Сербия хочет вступить в Евросоюз
Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему его страна хочет стать частью Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Вучича, вступление в Евросоюз необходимо Сербии ради лучшего будущего граждан.
«Сербия полностью привержена демократическим принципам и европейским ценностям. Полноправное членство в ЕС остается одним из наших ключевых приоритетов и стратегических целей», – заявил он во время своего видеобращения к участникам «Саммита за демократию».
Напомним, что Сербия является кандидатом на членство в Евросоюз с 2012 года. Переговоры о вступлении начались в 2014 году.
Ранее Вучич заявил, что летом 2023 году могут начаться срочные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.