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43 минуты назад

Вучич не исключил начала срочных переговоров о вступлении Украины в ЕС уже летом

Майк Габриелян

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что летом начнутся срочные переговоры о вступлении Украины в ЕС, а США создадут новый антироссийский военный блок, включающий Польшу, Украину и Прибалтику. Такой прогноз сербский лидер сделал в эфире телеканала Pink.

Вучич предсказал создание нового военного блока в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич заявил, что не может говорить открыто. но недвусмысленно дал понять, что ожидает серьезных изменений и что «определенные решения были приняты».

По его данным, глобальные изменения последуют уже в июне, поскольку «Украине будет непросто победить в военном отношении, точнее, это практически невозможно». В результате Киев и его союзники решат придать большой импульс вступлению в ЕС.

«Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении в ЕС», – предрек президент Сербии.

По его словам, одновременно США создадут особый блок в ЕС. В него войдут Польша, республики Прибалтики и Украина. Вместе они «станут самыми могущественными в Европе и будут находиться под прямым управлением США».

В США предрекли скорое завершение СВО

Вучич напомнил, что одним из первых предупреждал о начале украинского конфликта. При этом он отметил что «не является пророком», а просто «отслеживает, смотрит, слушает и упорядочивает факты».

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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