Президент Сербии Александр Вучич заявил, что летом начнутся срочные переговоры о вступлении Украины в ЕС, а США создадут новый антироссийский военный блок, включающий Польшу, Украину и Прибалтику. Такой прогноз сербский лидер сделал в эфире телеканала Pink.

Вучич заявил, что не может говорить открыто. но недвусмысленно дал понять, что ожидает серьезных изменений и что «определенные решения были приняты».

По его данным, глобальные изменения последуют уже в июне, поскольку «Украине будет непросто победить в военном отношении, точнее, это практически невозможно». В результате Киев и его союзники решат придать большой импульс вступлению в ЕС.

«Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении в ЕС», – предрек президент Сербии.

По его словам, одновременно США создадут особый блок в ЕС. В него войдут Польша, республики Прибалтики и Украина. Вместе они «станут самыми могущественными в Европе и будут находиться под прямым управлением США».