$76.45+0.1482.39-0.75
40 минут назад

Руководитель дептранса Еврокомиссии покинет пост из-за коррупционного скандала

Елена Прошина

Руководитель департамента транспорта Еврокомиссии Хенрик Хололей уйдёт с должности из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Об этом сообщает Politico.

В Европе разгорелся новый коррупционный скандал
Фото: 

Уточняется, что Хололей бесплатно летал на самолётах катарской авиакомпании Qatar Airways, пока его представители вели торговые переговоры с властями этой страны. На данный момент известно о шести бесплатных перелётов бизнес-классом. Сам Хололей отрицает свою вину и собирается продолжить службу в Еврокомиссии, но на другой должности – в местных СМИ появилась информация, что чиновник планирует перейти в департамент международного сотрудничества.

Ранее 19 чиновников были задержаны по подозрению в коррупции в Венесуэле.

В мире,Еврокомиссия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий