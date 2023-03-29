В Европе разгорелся новый коррупционный скандал

Уточняется, что Хололей бесплатно летал на самолётах катарской авиакомпании Qatar Airways, пока его представители вели торговые переговоры с властями этой страны. На данный момент известно о шести бесплатных перелётов бизнес-классом. Сам Хололей отрицает свою вину и собирается продолжить службу в Еврокомиссии, но на другой должности – в местных СМИ появилась информация, что чиновник планирует перейти в департамент международного сотрудничества.